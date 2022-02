Daffinà presidente dei commercialisti vibonesi: gli auguri di Caffo e Calvetta

Rinnovato il consiglio provinciale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Vibo Valentia. All’esito delle operazioni elettorali, è Antonino Daffinà il nuovo presidente dell’importante riferimento di rappresentanza professionale provinciale. Al noto professionista, per l’importante carica, va il messaggio augurale del commissario della Camera di commercio di Vibo Valentia Sebastiano Caffo e del segretario generale Bruno Calvetta, anche nella sua qualità di commissario governativo ad Acta per l’accorpamento delle Camera di commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia. [Continua in basso]

«Esprimiamo al neopresidente Daffinà le nostre più vive felicitazioni per il prestigioso traguardo raggiunto – dicono Caffo e Calvetta – Un ottimo successo personale che attesta stima, consenso e fiducia nelle sue indubbie capacità professionali nonché nella capacita di gestire un organismo di rappresentanza categoriale sempre più fondamentale, anche a livello territoriale, per esercitare compiti e funzioni imprescindibili di supporto al sistema imprenditoriale nonché nelle relazioni interistituzionali nell’ambito di una sempre più funzionale politica di applicazione e sviluppo di programmi ed erogazione di servizi. Per quanto ci riguarda – sottolineano il commissario e il segretario – siamo certi che il neopresidente Daffinà continuerà, con rinnovato slancio, il proficuo dialogo che intercorre tra l’Ordine e la Camera di commercio di Vibo Valentia, per efficaci collaborazioni e sinergie che, mai come in questo momento, sono indispensabile per dare a imprese e territorio la giusta visione del cambiamento e il reale supporto in modo da cogliere opportunità di sviluppo e benessere».

Una collaborazione «collaudata» che ora, a giudizio di Caffo e Calvetta, è chiamata «a nuove sfide e a importanti impegni volti a ridisegnare progettualità e intercettare risorse utili allo sviluppo innovativo e inclusivo alla nostra provincia, anche quale contributo imprescindibile al rilancio dell’intera Calabria oltre che del sistema Paese. Unità e collaborazione che devono essere metodo e strumento operativo per non perdere importanti opportunità e risorse, soprattutto quelle legate al Pnrr, a cui non solo aspirare, ma da rivendicare, coralmente, con coerenza e determinazione. Per questo- concludono Caffo e Calvetta – e in attesa di avviare a breve con il presidente Daffinà un fattivo confronto per intraprendere percorsi comuni e condivisi, formuliamo a lui, oltre che al Consiglio, gli auguri di buon lavoro, esprimendogli sensi di stima che, nell’occasione, vanno anche al presidente uscente Vincenzo Morelli unitamente al nostro saluto istituzionale».