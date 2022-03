Anche Serra si mobilita per il popolo ucraino: al via raccolta di aiuti

L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’associazione No profit “Victoria”, in contatto con il consolato di Ucraina a Napoli

I comuni del Vibonese si mobilitano per l’Ucraina. La guerra con la Russia sta provocando una crisi storica con il coinvolgimento dei civili. Dopo Parghelia e Pizzo, anche il municipio di Serra San Bruno si sta prodigando per contribuire ad una raccolta di aiuti umanitari in favore della popolazione coinvolta nel conflitto. L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’associazione No profit “Victoria”, in contatto con il consolato di Ucraina a Napoli.

Gli aiuti umanitari per l’Ucraina

L’associazione ci comunica che in questo momento c’è bisogno di: medicazioni occlusive, aghi da compressione, bende sia sterili che non sterili e tubolari, salviette sterili, cerotti adesivi di tutti i tipi, siringhe di tutti i tipi, cateteri venosi, forbici di tutti i tipi, coperte termiche e non, kit di pronto soccorso, guanti sterili monouso, analgesici, antibiotici, garze di tutti i tipi, sacchi a pelo di tutti i tipi anche termici, mascherine, lacci emostatici, antinfluenzali, soluzioni fisiologiche in plastica, pannolini, pannoloni, assorbenti, ovatta, scotch, acqua ossigenata, disinfettanti, iodio, acido barico, aghi da puntura, posate, piatti e bicchieri in plastica, torce, pile, nastro adesivo rinforzato di tutti i tipi, antidolorifici.

La raccolta a Serra

È possibile donare questi beni dal lunedì al venerdì (ore 10-13) e il mercoledì pomeriggio ore 16-18 presso il Comune di Serra San Bruno, ufficio servizi sociali.