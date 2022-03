Festa della donna a Briatico, piantato un albero di mimosa nel cortile della scuola

In occasione dell’8 marzo l’amministrazione comunale di Briatico ha voluto condividere la celebrazione della Giornata internazionale della donna con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado donando un albero di mimosa, simbolo per eccellenza della ricorrenza. Nel corso dell’iniziativa gli amministratori, insieme ai ragazzi, hanno messo a dimora la pianta collocandola nel cortile della scuola. [Continua in basso]

Erano presenti il sindaco Lidio Vallone e gli assessori Mariateresa Centro e Chiara Patertì. Nel saluto ai ragazzi il vicesindaco Centro ha voluto sottolineare l’importanza di questa giornata e il valore aggiunto che le donne rappresentano in questa società. «Le donne – ha detto in un passaggio – non devono dimostrare nulla. Il loro valore è riconosciuto senza se e senza ma. Piuttosto devono essere maggiormente consapevoli di questo loro valore e finalizzarlo ad un dialogo costruttivo per attuare un’unica visione del futuro senza prevaricazione di genere». Non sono mancati i momenti di riflessione a cura degli studenti.

Il vicario di plesso, Rita Romano ha infine ringraziato a nome dell’intero Istituto confermando l’impegno quotidiano della scuola nell’affermare i diritti di genere soprattutto in questo periodo di grande sofferenza emotiva.