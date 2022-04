Pasqua nel Vibonese, a Dasà la discesa e l’intronizzazione della Madonna della Consolazione – Diretta

frameborder="0" allowfullscreen="">

A Dasà i riti della Pasqua raggiungono il culmine con l’Intronizzazione della Madonna e la ‘Ncrinata. Si tratta di cerimonie antichissime che rappresentano per il centro del Vibonese e per i paesi limitrofi intensi momenti di fede e di preghiera. Raccontano la Resurrezione di Cristo in una chiave diretta quanto suggestiva. Nel vivo degli appuntamenti si entra nella giornata di lunedì. [Continua in basso]

L’intronizzazione della Madonna

L’appuntamento viene seguito in diretta streaming sulla testata Il Vibonese.it: «La statua della Madonna della Consolazione – spiega il sindaco Raffaele Scaturchio – lascia la sua sede e viene spostata su una varetta. Qui avviene una vera e propria “vestizione” della Madonna che si prepara poi ad affrontare la ‘Ncrinata (prevista per il giorno successivo)». Per la comunità di Dasà si tratta di un evento dal forte sapore identitario. Una tradizione lunga oltre 300 anni, parte integrante del patrimonio storico-culturale locale, che si rinnova dopo lo stop forzato dalla pandemia. In serata gli appuntamenti proseguono con la veglia mariana, alle ore 22.00; e con la messa dei giovani, ore 24.00.



Martedì 19 aprile, alle ore 10.30 messa solenne sul sagrato della chiesa della Madonna della Consolazione, segue ‘Ncrinata e processione per le vie del paese. L’evento – dalle ore 12.00 – sarà disponibile anche in diretta streaming su IlVibonese.it e su LaC Tv.

