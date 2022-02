Sindaco aggredito a Dasà, la condanna dell’Anci: «Forme di violenza assurde e ignobili»

«Anci Calabria ribadisce ferma condanna per la vile e brutale aggressione perpetrata nei confronti del Sindaco di Dasà». È quanto si legge in un a nota dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani a firma del presidente regionale Marcello Manna e del sindaco di Locri Giovanni Calabrese.

Domani pomeriggio, 19 febbraio, il primo cittadino del Comune reggino, nella qualità di presidente della Commissione Legalità e Sicurezza dell’associazione, si recherà a Dasá per incontrare il sindaco Raffaele Scaturchio e per rinnovare la vicinanza e solidarietà di tutti i sindaci della Calabria. «Non si può rimanere indifferenti davanti a tali assurde e ignobili forme di violenza e arroganza come quelle subite dal sindaco di Dasá».