Dasà, opere artigianali in mostra alla biblioteca “Salimbeni”

Opere artigianali in mostra alla biblioteca “Salimbeni” di Dasà. L’iniziativa, nata per valorizzare l’arte locale e al contempo rivitalizzare gli spazi del polo culturale, è frutto dell’impegno dei ragazzi del servizio civile in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Scaturchio. L’esposizione prende il nome di “ARTgianalMENTE” e tramite il progetto si potranno osservare le creazioni messe a punto da una coppia di professionisti locali. «L’ idea – raccontano i promotori- è quella di rimarcare l’arte hobbistica di questi nostri concittadini nonché il connubio arte-mente, la base da cui partono questi originali e pregevoli oggetti. Per la loro creazione serve tanta pazienza e lavoro. In media 5-7 giorni a pezzo». La mostra sarà visitabile oggi, giovedì 16 giugno e domani venerdì 17 giugno dalle 9 alle 12 o dalle 14.30 alle 17.30.