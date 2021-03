Le scacchiere di Ettore Marzano, un’eccellenza “made in Vibo”

Una passione ereditata dal padre, apprezzato ebanista vibonese, che trova estimatori tra i più raffinati collezionisti

Il gioco degli scacchi è affascinante anche dal punto di vista estetico. Una scacchiera di lusso diventa spesso un complemento d’arredo capace di valorizzare l’ambiente di una casa, dandogli un tocco estremamente raffinato, ed essere presentata con un certo orgoglio agli ospiti come un pezzo pregiato di cui si possiede l’esclusività.

La famiglia calabrese Ciampa è un’eccellenza italiana nell’ambito della produzione di scacchiere pregiate, ma anche Vibo occupa un posto non secondario in questo settore grazie all’abilità di Ettore Giulio Cesare Marzano, che è in grado di creare autentici capolavori di scacchiere artigianali in legno pregiato.

«Ho ereditato da mio padre, considerato il miglior ebanista della città – afferma Ettore Marzano -, la manualità e la passione per la lavorazione del legno. I suoi insegnamenti mi consentono, oggi, di realizzare opere che suscitano forti emozioni negli animi di chi li possiede. Nella mia “ bottega”, circondato dalle mie tavole e dal profumo emesso dalle essenze che impiego (ciliegio, okumé, noce, faggio, pioppo, noce bahìa, Wengé, nocino americano, castagno, tulipier), trovo ispirazione per realizzare nuove opere. Uso solo essenze che sanno di antichità e profumano d’incenso, rifinisco le superfici come una volta, per esaltarne le venature e dargli il giusto valore».

Pregiatissimi pezzi unici quelli realizzati da Ettore, solo per collezionisti raffinati. Naturalmente le recensioni sono tutte al top.