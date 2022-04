Anche Pizzo in lutto per la morte di Catherine Spaak: era sposata con un concittadino

Lutto anche a Pizzo per la morte di Catherine Spaak, attrice, ballerina, cantante e conduttrice di origine belghe e che a soli quindici anni ha avuto il suo debutto in Italia, terra dalla quale non si è mai più separata. La terribile notizia, risalente a domenica scorsa, ha scosso il Paese intero: i cinema, i teatri, le televisioni e tutti i settori, soprattutto quelli dello spettacolo, hanno pianto e continuano a piangere una perdita importante. Anche la cittadina di Pizzo è stata fortemente scossa dalla morte dell’attrice, e non soltanto per il suo talento innato e indiscutibile del quale tutti i registi e personaggi dello spettacolo erano innamorati, ma anche perché l’ultimo marito della showgirl – dal 2013 sino al 2020 – è stato un pizzitano, Vladimiro Tuselli. [Continua in basso]

Tra l’ex marito e Catherine Spaak c’erano diciotto anni di differenza, ma l’età, come più volte dichiarato dalla stessa attrice, «non ha limitato il nostro amore. All’inizio ero un po’ sconcertata – ha continuato la diva – : lui non me l’aveva detto, io non glielo avevo chiesto. Per fortuna». La coppia ha vissuto a Roma in un ampio appartamento insieme ad un cagnolino, e la separazione è avvenuta poi nel 2019. È stata la stessa conduttrice a raccontarlo durante un’intervista nella trasmissione “Io e te”, condotta da Pierluigi Diaco, ed anche nel salotto televisivo “Oggi è un altro giorno”, entrambe in onda su Raiuno.



Catherine Spaak, dunque, aveva un forte legame anche con Pizzo, motivo per il quale la sua scomparsa ha commosso l’intero paese del Vibonese che continua a ricordarla con affetto.