Serra San Bruno, acqua non potabile in diverse zone: l’ordinanza del sindaco

Con una nuova ordinanza, firmata oggi dal sindaco Alfredo Barillari, nel comune di Serra San Bruno è stato vietato l’uso potabile dell’acqua proveniente da tre serbatoi (Castagnari, Scorciatina e Guido) e dalla fontanella pubblica “Guido”. La decisione è stata presa in seguito ai controlli effettuati sui campioni di acqua prelevati a fine aprile. Gli esiti delle analisi hanno fatto rilevare la non conformità dei parametri microbiologici alla normativa in vigore. Da qui il divieto, sancito dall’ordinanza sindacale, in attesa di nuovi prelievi e analisi.

Il sindaco specifica che l’acqua proveniente da quei tre serbatoi comunali e dalla fontanella non può essere utilizzata per uso alimentare, per il lavaggio e la preparazione degli alimenti, per l’igiene orale, per il lavaggio di stoviglie o utensili, per il lavaggio di apparecchiature sanitarie ed oggetti per l’infanzia. Può invece essere utilizzata per la pulizia della casa o il funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona (tranne quello orale).