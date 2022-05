Cessaniti, il sindaco Mazzeo ordina la cattura e sterilizzazione dei cani randagi

Cessaniti interviene sul tema abbandoni animali e randagismo. Nelle scorse ore, infatti, il sindaco Francesco Mazzeo ha emanato una ordinanza avente come oggetto la cattura, vaccinazione e sterilizzazione di tutti i cani sprovvistisi di proprietari. L’intenzione è quella di identificarli, iscriverli all’anagrafe canina e rimetterli in libertà. «Sempre con maggiore frequenza – si legge nell’atto – pervengono all’Ente segnalazioni da parte di privati cittadini in merito all’incivile pratica dell’abbandono degli animali domestici all’interno del territorio comunale. Dal momento che si calcola la presenza di un eccessivo numero di cani randagi «risulta di fondamentale importanza mettere in atto tutte le misure anche straordinarie per attuare la limitazione delle nascite dei cani randagi». [Continua in basso]

L’ordinanza dal sindaco Mazzeo

Un ruolo fondamentale lo giocheranno i cittadini e anche i volontari: «esiste – si legge nell’ordinanza – una rete di persone e associazioni operanti nell’ambito della protezione degli animali che intendono offrire collaborazione per il controllo dei cani reimmessi sul territorio, il monitoraggio del loro stato di salute e la segnalazione di ogni possibile disagio nel rapporto tra cittadini e cani. Pertanto il sindaco ha ordinato che tutti i cani vaganti siano catturati, a cura dell’Asp di Vibo, servizio Veterinario, che provvederà a visita generale, sterilizzazione, vaccinazione contro le malattie più comuni, identificazione con microchip e iscrizione all’anagrafe canina a nome del Comune di Cessaniti». Resteranno esclusi dal piano di reimmissione i cani morsicatoti e quelli che non siano in grado di sopravvivere per strada come cani con malattie e cuccioli. Il Comune vigilerà sullo stato di salute psico-fisico dei cani reintrodotti con l’ausilio delle associazioni.

Il sindaco Mazzeo su tale argomento ha assicurato massimo impegno: «Il randagismo, che da sempre affligge il nostro territorio, sta producendo quotidianamente molte segnalazioni, assumendo un fenomeno dalle proporzioni allarmanti. È arrivato il momento di iniziative concrete. Sono tante le motivazioni, di carattere pratico ma anche etico, che stanno alla base dell’ordinanza contingibile e urgente assunta che si traduce in una posizione forte, ormai imprescindibile, rispetto al problema del randagismo e dell’abbandono dei cani. Un grazie – ha chiosato il primo cittadino – agli amanti degli animali ed alle associazioni protezionistiche che, quotidianamente, mi stimolano ad intervenire su questo atavico problema».

