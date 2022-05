Studenti dell’istituto Nautico di Pizzo in visita al porto di Gioia Tauro

Gli alunni dell’indirizzo di Logistica in "trasferta" al più grande terminal per il trasferimento di carico merci in Italia

Gli studenti dell’indirizzo di Logistica dell’istituto tecnico Nautico di Pizzo hanno visitato il porto di Gioia Tauro, una delle infrastrutture più importanti calabresi. Grande emozione per i ragazzi e per i professori che li hanno accompagnati: «Situato nel cuore del Mediterraneo – raccontano i referenti dell’istituto -, Gioia Tauro è il più grande terminal per il transhipment presente in Italia e uno dei più importanti hub del traffico container del Mediterraneo, essendo in posizione centrale rispetto ai corridoi delle rotte intercontinentali che solcano il bacino del Mediterraneo, nonché in posizione mediana lungo la direttrice Suez-Gibilterra».



Una visita importante, dunque, quella fatta dai ragazzi dell’istituto, certamente fondamentale nel loro percorso di crescita.

«Come calabresi e come scuola che si occupa di formare professionisti nel campo della logistica e del trasporto marittimo – continuano i rappresentanti -, ci auguriamo che questo importante porto cresca ulteriormente per dare ulteriori opportunità ai nostri studenti ed alla nostra terra».