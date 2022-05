Lotta alla mafia, a Dalila Nesci assegnato il Premio “Valarioti-Impastato 2022”

Nell’ambito della settima edizione del Premio nazionale “Valarioti- Impastato 2022”, che si è svolto a Rosarno presso l’auditorium del Liceo “Raffaele Pira”, è stato assegnato al sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale, Dalila Nesci il premio per il suo impegno nella lotta alla criminalità e nella diffusione della cultura della legalità. Tra le motivazioni che hanno determinato la scelta: “La sua rassicurante presenza sul territorio calabrese, forte sostenitrice della bellezza del territorio, humus fertile per la gente onesta e retta. Oggi nel suo ruolo di parlamentare della Repubblica Italiana continua a propugnare azioni di protezione dei cittadini che collaborano nella lotta alla mafia e nella diffusione della difesa delle bellezze artistica naturali e umane. Seguita a difendere e a rappresentare con forte senso di responsabilità le associazioni territoriali minacciate dalla criminalità alle quali apporta un concreto supporto a sostegno della crescita economica e sociale che deve necessariamente partire da quelle influenze la cui trama è tessuta sulla onestà e sulla civile condivisione valoriale”.