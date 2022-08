Zambrone, la maggioranza spiega le ragioni della crisi idrica

Il gruppo di maggioranza di Zambrone, “Identità e futuro per Zambrone”, con a capo il sindaco Corrado L’Andolina, interviene con una nota stampa sulla crisi idrica che in questi giorni ha colpito il comune, spiegandone le ragioni. «Ieri su Zambrone capoluogo si sono registrate due criticità – si legge nel comunicato -. Un colore anomalo dell’acqua in qualche utenza e un ritardo dell’erogazione rispetto alle fasce orarie prestabilite. Il fatto ha suscitato varie reazioni: proteste, insulti, esposto alla Procura, ad associazioni di consumatori, interrogazione della minoranza e, soprattutto disagi vari. Ieri sera, dopo ampio consulto con la ditta che gestisce il servizio e il responsabile dell’Ufficio tecnico era già stato dato un primo riscontro ufficioso tramite la pagina Fb del Comune. Ma per pronunciarsi definitivamente, si è preferito attendere l’ufficialità dei riscontri tecnici. Alla luce di essi è emersa un’improvvisa “perdita” del pozzo “Naca”. In pratica, la falda acquifera che alimentava il pozzo si è affievolita e, quindi, il pozzo ha perso la portata idrica precedente. Si consideri che esso era il pozzo più grande e più importante di Zambrone, funzionale alla rete di Zambrone, Madama e marina. In conseguenza di ciò, la pompa ha aspirato detriti che si sono riversati nelle utenze ed hanno assegnato all’acqua un colore anomalo. Inoltre, il serbatoio non ha potuto alimentarsi e ciò ha suscitato una carenza idrica». [Continua in basso]

«È evidente – viene sottolineato – che se il pozzo più importante del territorio cede improvvisamente e causa i detti disagi (carenza idrica e aspirazione di detriti), la “colpa” non è certo dell’amministrazione comunale alla quale non può essere imputata omissione alcuna. Anzi, la sua azione è stata solerte e segnata dalla prudenza, come sempre. Purtroppo, la perdita è grave e ciò avrà serissime ripercussioni sul servizio per tutto il periodo estivo. Al riguardo, vale la pena sottolineare che fino al 21 luglio, su Zambrone, Madama e marina l’acqua era stata erogata con regolarità ventiquattro ore al giorno. E non si era registrato alcun disagio o criticità. L’avviso sulla sospensione per fasce orarie dell’erogazione idrica era stato regolarmente pubblicato sull’albo pretorio il 23 luglio. E, nei primi giorni, osservato. La disfunzione causata dal pozzo e, ovviamente, non rilevata immediatamente perché oggettivamente impossibile, ha causato tali disguidi».

Il gruppo di maggioranza fa inoltre sapere che le ultime analisi sul pozzo “Naca” e su Zambrone, dello scorso 12 luglio, hanno rilevato la potabilità idrica. Per prudenza, comunque, oggi è stata emessa ordinanza di non potabilità finché le analisi non saranno nuovamente ripetute; la richiesta è già stata inoltrata e nei prossimi giorni vi sarà riscontro. [Continua in basso]