Omnia é tour, allo ‘Nduja Village di Spilinga l’ultima tappa del festival dell’energia

Grande successo per le prime tre tappe dell’Omnia é tour a Crotone, Soverato e Reggio Calabria. Una vera e propria macchina dell’energia in giro per la Calabria con l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso la musica degli artisti calabresi, sui temi della sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Condotto da Francesca Russo, sul palco dell’Omnia é tour tutta l’energia di Peppe Voltarelli, Chiara Ranieri e Pasquale Sculco in arte Carboidrati. Stasera l’ultimo appuntamento sarà a Spilinga presso lo ‘Nduja Village, dove si potranno fare varie degustazioni della ‘nduja calabrese, ma soprattutto, si alterneranno suggestivi spettacoli e show cooking. [Continua in basso]

«La Calabria è un territorio particolarmente vocato alle energie sostenibili. Il sole e il vento sono risorse naturali sulle quali puntare. Per farlo abbiamo bisogno anche del supporto delle istituzioni» – ha puntualizzato sul palco l’dd Omnia é Vincenzo D’Agostino, da 20 anni leader dell’Energy Company nel sud Italia. Un Festival dell’Energia che ha l’obiettivo di creare valore sul tema del risparmio energetico ma anche rafforzare il senso di appartenenza al territorio che ha bisogno di calabresi operosi per puntare ad un futuro green della Calabria al fine di rafforzare una maggiore consapevolezza ecologica incidendo sullo stile di vita delle persone e sull’impegno delle imprese in questa direzione.