Pescato in Calabria un raro esemplare di totano gigante

Un raro esemplare di totano gigante è stato pescato al largo Cropani, nel Catanzarese. «Mai visto nulla di simile. Non sapevamo neanche dell’esistenza di esseri viventi così», hanno commentato pescatori locali e turisti vedendo l’esemplare. L’immagine è diventata nel frattempo virale e i ristoratori hanno fatto a gara con offerte in denaro per accaparrarselo. Dribblate le offerte in denaro, Luigi Stanizzi ha consegnato il totano gigante al sommelier Alfonso Guzzi che, in simbiosi con la moglie Marilina Urbano, ha provveduto ad una preparazione succulenta.