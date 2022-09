A Stefanaconi aperte le pre-iscrizioni per l’asilo nido comunale

Il servizio partirà a novembre. Potranno essere accolti 24 bimbi di età compresa 10-36 mesi. Ecco come presentare domanda

Sono aperte le pre-iscrizioni all’asilo nido comunale di Stefanaconi. Il servizio, salvo imprevisti, partirà la prima settimana di novembre. Potranno usufruire del nido i bimbi di età compresa 10-36 mesi, residenti nel Comune. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero massimo delle unità, stimato a 24, potranno essere ammessi piccoli provenienti da altri centri del Vibonese. Le domande, che dovranno pervenire entro il 5 ottobre 2022, dovranno essere redatte su apposito modello disponibile presso l’ufficio Servizi sociali del Comune oppure on-line sul sito dell’ente. Dovranno essere inoltrate tramite email (ufficioamministrativo@comune.stefanaconi.vv.it) o direttamente all’ufficio Protocollo. La quota mensile da versare ogni 5 di ciascun mese, ammonta a 129 euro. Non sono previste esenzioni.