Comune Vibo: ecco il responsabile della Protezione civile e i referenti a supporto

Con proprio decreto il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha nominato il responsabile della Protezione civile del Comune nella persona del geom. Gregorio Cosentino. La nomina rientra nell’avvio delle procedure di organizzazione del sistema complesso dei soccorsi in caso di emergenza ed in generale di Protezione civile del Comune. Al contempo, con lo stesso decreto il primo cittadino ha costituito nove funzioni di supporto, nominando alcuni dipendenti quali responsabili, nonché i vice referenti in caso di ferie, malattie o impedimenti. Per quanto attiene la funzione “Sanità e assistenza sociale” è stato nominato il dr Antonio Talesa, nella funzione “Volontariato” Nicola La Bella e quale vice referente la dott.ssa Carla Montesanti. Nella funzione “Materiali e mezzi” il geom. Vincenzo Romeo, vice referente arch. Giuseppe Petruzza, nella funzione “Servizi essenziali” il dott. Maurizio Bardari, vice referente il dott. Marco Garipoli, per la funzione “Censimento danni” l’ing. Vincenzo Maccaroni con vice referente l’arch. Andrea Nocita. Nella funzione “Strutture operative” Michele Bruzzese, con vice referente Pasquale De Caria. Per la funzione “Telecomunicazioni” Domenico Lo Bianco presidente Ari, vice referente Vincenzo Comerci; per la funzione “Assistenza alla popolazione” Massimiliano Messina, vice referente Antonio Pugliese. [Continua in basso]

Tali responsabili delle funzioni dovranno operare presso il Centro operativo comunale (C.o.c.) individuato dal Piano di emergenza comunale per le competenze loro demandate nell’ambito della pianificazione comunale di Protezione civile. Il responsabile comunale della Protezione civile dovrà garantire un rapporto costante con la Regione e la Prefettura, con adeguato raccordo con la polizia municipale, le altre strutture deputate al controllo e all’intervento sul territorio e l’eventuale attivazione del presidio territoriale, con eventuale supporto del volontariato locale.

