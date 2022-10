Prevenzione, a Dasà esame dell’udito gratis su iniziativa del movimento “Aquila rossa”

Un’iniziativa di prevenzione volta a tutelare la salute soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Su tali principi, il movimento “Aquila rossa”, organizzazione attiva a Dasà da più di un quinquennio, promuove periodicamente screening gratuiti. Così, dopo il pap test e la visita senologica promossi lo scorso 15 ottobre (con i posti esauriti in pochi giorni), ora è il turno di un altro progetto di prevenzione secondaria, nel dettaglio un esame dell’udito. La visita a beneficio dei pazienti è gratis. Come nelle precedenti occasioni, i promotori hanno diffuso una locandina in cui si legge il termine ultimo per registrarsi vale a dire fino sabato 5 novembre alle ore 13.00. La giornata di screening si terrà presso il Centro acustico Mosca. Le iscrizioni sono a numero limitato, fino ad esaurimento posti: «La precedenza – rendono noto i membri del Movimento – sarà data ai nostri soci, dopo ai cittadini dasaesi e infine ai residenti di altri paesi». Si tratta del terzo evento simile: «Il primo -specificano – fu nel 2017 con la cooperativa “Udire”, mentre nel 2019 toccò a coloro che realizzeranno a breve anche questo controllo». Più nel dettaglio, “Aquila rossa” è attiva a Dasà dal 2016, e si occupa di prevenzione in senso lato – attraverso gli screening soprattutto nonché di formazione e sensibilizzazione su temi etici e sociali.