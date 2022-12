Ionadi, all’Artigianfamiglia OdV la consegna della carrozzina outdoor per disabili

Verrà donata domani mattina, sabato 3 dicembre, all’Associazione di volontariato “Artigianfamiglia OdV”, della presidente Carmensissi Malfeà, di Pizzo, la speciale carrozzina per attività outdoor per disabili frutto dei proventi della “Solidarity cup”, evento benefico di calcio, tenutosi nell’estate 2021, che ha visto sfidarsi a suon di gol partiti e associazioni del Vibonese. La consegna si terrà alle 9,15 nella sede dell’associazione Valentia a Vena di Ionadi. Al torneo di beneficenza si sono dati battaglia sul rettangolo di gioco del “Marzano” di Vibo Marina ben cinque squadre: il Movimento 5 stelle, Fratelli d’Italia, la Lega, il Partito Democratico e l’Associazione Valentia. Quest’ultima ha avuto la meglio sul campo uscendone vincitrice del torneo. L’evento della Solidarity cup è stato chiaramente un pretesto per perseguire il fine nobile della solidarietà e garantire, così, la partecipazione nelle attività outdoor (su spiagge, neve e terreni sterrati) a soggetti non autosufficienti e con difficoltà motorie. Un modo per assicurare diritti e pari opportunità a tutti, per una società aperta e inclusiva.

