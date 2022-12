Vibo, i doni per i bimbi in ospedale arrivano con il trattore -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Un carico di doni davvero speciale per i piccoli degenti dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. L’iniziativa è stata messa in campo grazie alla generosità di alcune aziende locali che hanno provveduto all’acquisto di un microonde, phon, una poltrona da destinare al reparto. Un progetto che ha consentito alle piccole imprese di far sentire la loro vicinanza a quanti, nel periodo delle feste, si trovano nel nosocomio cittadino. In più i doni sono stati anche un mezzo per rendere omaggio ai sanitari che, ogni giorno, lavorano tra mille difficoltà. A trasportare il “carico” di regali, attraversando le vie della città sotto gli occhi incuriositi dei passanti, un trattore addobbato di nastri e ghirlande. Grande la gioia dei bimbi all’arrivo dei regali. Una parentesi di spensieratezza in vista della festività più attesa dell’anno. «L’iniziativa – racconta Fortunato Pezzo, imprenditore – è nata dall’idea di una collega. Ci siamo confrontati con il primario della Pediatria, Bragò che ha dato massima disponibilità alla realizzazione. Quindi abbiamo proceduto con la raccolta fondi e l’acquisto del materiale necessario al reparto e alcuni regali per i più piccoli. È stato un piccolo gesto che mamme e bambini hanno apprezzato».

