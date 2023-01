Viabilità, al via i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 33

Partiranno tra qualche giorno i lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 33 Rombiolo-Calimera-Ponticelli. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale di San Calogero, territorio per il quale tale arteria stradale riveste particolare importanza e che era stata anche al centro della mobilitazione dei cittadini che hanno dato vita al Comitato strade sicure. «L’ente provincia, rappresentato dal presidente Salvatore Solano, al quale va il nostro ringraziamento per il suo interessamento verso la nostra comunità, per il tramite dell’ing. Conocchiella, comunica che i lavori sulla strada provinciale 33 Rombiolo-Calimera-Ponticelli sono stati ufficialmente consegnati, in data 24 gennaio 2023, alla ditta Intea Srl». [Continua in basso]

Dalla nota trasmessa dalla Provincia risulta che i lavori avranno inizio il 30 gennaio, per un importo complessivo di oltre 124mila euro. Lavori che – sottolinea l’amministrazione comunale di San Calogero – daranno piena dignità ad una viabilità provinciale che per decenni è caduta nel dimenticatoio. L’interesse di questa amministrazione, che ha lavorato e continua a lavorare in sordina, senza proclami ed annunci, verso la nostra comunità è sempre alto e rivolto alla risoluzione dei problemi».

