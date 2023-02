L’associazione “Valentia” crea una piattaforma per segnalare le criticità di Vibo

“E’ con grande piacere che annunciamo il lancio di “Segnalaora.it”, una nuova piattaforma che mira a rendere la vita dei cittadini più semplice e a creare una città più pulita e vivibile”. Così l’associazione “Valentia”, una realtà presente sul territorio vibonese dal 2017 e composta da un cospicuo numero di ragazzi che dona il proprio impegno attivandosi per il sociale.

"Con questa piattaforma – fa sapere l'associazione guidata da Anthony Lo Bianco – i cittadini possono segnalare facilmente problemi come buche stradali, erbacce, rifiuti abbandonati e problemi idrici, direttamente dal loro smartphone o computer. Queste segnalazioni vengono poi inviate agli uffici preposti, che possono così prendere in carico il problema e trovare una soluzione. L'obiettivo di "Segnalaora.it" è quello di creare una comunità attiva e partecipe, che lavori insieme per migliorare il proprio territorio".

“Abbiamo lavorato duramente per creare una piattaforma facile da usare, – spiega ancora l’associazione – intuitiva e sicura, e siamo entusiasti di metterla a disposizione della comunità. Siamo convinti che “Segnalaora.it” diventerà uno strumento prezioso per tutti coloro che desiderano una città più pulita e vivibile. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente, inviarci eventuali problematiche tecniche relative alla piattaforma, segnalare i problemi presenti nel nostro territorio e aiutandoci a creare una comunità migliore. In questa prima fase la piattaforma verrà testata ed esclusivamente per le segnalazioni nel comune di Vibo Valentia”.

