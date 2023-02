Parghelia, gli interventi sulla rete idrica mettono a nudo anche i “furbetti”

I lavori di efficientemento in corso consentiranno al territorio in espansione di prepararsi al meglio all'aumento dei villeggianti

Dai lavori in corso su tutta la rete idrica comunale, appaltati a fine dicembre alla ditta Lecogen di San Nicola da Crissa per circa 255mila euro, emergono diverse novità importanti. Prima fra tutte «la mappatura delle zone mancanti e l’individuazione e rimozione, con sanzione, degli allacci abusivi di qualche furbetto». A fare luce su quanto emerge dagli interventi in corso d’opera è il sindaco di Parghelia Antonio Landro, il quale punta ad un completo ammodernamento del sottoservizio. «L’obiettivo duplice è quello di aggiustare piccole cose che non vanno, rimodulando al bisogno i tracciati, e di prepararci al meglio alla crescita dei villeggianti. Negli anni, di fatto, il territorio ha intrapreso una discreta espansione turistica e ciò comporta una maggiore richiesta di servizi da erogare per soddisfare il fabbisogno». [Continua in basso]

Antonio Landro, sindaco di Parghelia

Attualmente il servizio idrico garantito «è ottimo e la carenza idrica si può definire circoscritta a pochi episodi dovuti esclusivamente per forte siccità». Analizzando la situazione di caldo anomalo registratasi la scorsa estate, Landro dichiara come «l’approvvigionamento idrico comunale abbia brillantemente superato le difficoltà di fornitura da parte di Sorical, grazie all’utilizzo delle nostre due fonti comunali sempre costantemente manutenute di Agrìlloni e Fiume, più impervia». Sulle condizioni generiche delle tubazioni poi aggiunge: «Grosse perdite non ne abbiamo. Si è però registrato qualche incidente durante la fase di scavo ma, e questo ci tengo a sottolinearlo, l’efficienza e la rapidità d’intervento che siamo riusciti a raggiungere ci ha consentito di riparare i danni nel giro di 1-2 giorni. Un tempo assai breve se si rammenta come in passato per risolvere la questione occorrevano minimo un paio di settimane se non addirittura mesi».

LEGGI ANCHE: Viabilità, a Parghelia al via i lavori su due strade interpoderali comunali

Frana lungo la sp a Parghelia, rimossi fango e detriti

http://Riaperta la strada Parghelia-Zaccanopoli, era stata chiusa per il crollo di un muretto