A Filadelfia arriva il bonus bebè per i nuovi nati e bimbi adottati

Con delibera di giunta, il Comune di Filadelfia, ha dato il via libera all’assegnazione di bonus bebè per le famiglie di nuovi nati o adottati. La compagine amministrativa, guidata dal sindaco Anna Bartucca, ha istituito la misura considerando la particolare situazione attraversata dai nuclei familiari, alle prese con rincari e carenze occupazionali. Il Bonus ammonta a 100 euro da assegnare alle famiglie una tantum. L’ente inoltre si farà carico dell’acquisto di alcuni gadget come il kit benvenuto composto da calendario, attestato e zainetto. I requisiti per accedere al beneficio riguardano: [Continua in basso]

residenza di almeno uno dei due genitori a Filadelfia da almeno 2 anni, se cittadino italiano o comunitario;

se cittadino italiano o comunitario; residenza di almeno uno dei due genitori a Filadelfia da almeno 3 anni, se cittadino extracomunitario;

nascita del bambino avvenuta nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Il bonus è attribuibile anche a bambini adottati, purché in presenza dei requisiti sopra citati indicando che l’atto di adozione deve essere stato effettuato nell’anno 2022.

I ticket potranno essere spesi nelle farmacie e negozi di Filadelfia. Gli acquisti, si specifica nella delibera dovranno necessariamente essere inerenti la salute del bambino e della mamma. Gli esercizi commerciali documenteranno le spese allegando i buoni vidimati dal Comune. Tramite l’atto, infine, la giunta invita i titolari della farmacia e dei negozi di Filadelfia ad aderire alla iniziativa per regolare i rapporti economici derivanti dall’accettazione del buono. Le somme necessarie per l’erogazione dei contributi per complessivi 3.500,00 euro sono disponibili al cap. 4480 del Bilancio di Previsione 2023.

LEGGI ANCHE: Bonus edilizi, l’ira dei sindacati: «In Calabria a rischio quattromila lavoratori e mille aziende»

Corsi per imprenditori agricoli, consegnati gli attestati ai partecipanti