Lotto, la dea bendata bacia ancora il Vibonese: centrato un ambo secco

Il Lotto premia ancora la Calabria: come riporta Agipronews, a Briatico, nel Vibonese, centrata la vincita più alta nell’ultimo concorso, un ambo secco da 25mila euro (13-28 sulla ruota Nazionale). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 228 milioni da inizio anno.

L’ultima volta che la dea bandata ha baciato il Vibonese (e in particolare Filandari ) risale a inizio mese: quella volta tramite un Gratta e Vinci del “Miliardario” del costo di cinque euro che ha permesso al vincitore di portarne a casa diecimila.

