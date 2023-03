A Briatico uno sportello d’ascolto per anziani e persone in difficoltà grazie all’accordo con Calabria odv

Un nuovo strumento a sostegno delle categorie più fragili. Uno spazio di ascolto e supporto gratuito di tipo legale, fiscale, finanziario e di orientamento professionale per famiglie e minori, anziani, disabili, persone in difficoltà economiche. In occasione della firma della convenzione tra Comune di Briatico e cda Calabria Odv, è stato presentato il progetto “Sportello di ascolto” ai ragazzi della quinta classe della scuola primaria e di tutte le classe della secondaria di primo grado della cittadina costiera. La presentazione è stata curata a Graziella Catozza, presidente Cda Calabria Odv. Si tratta di una realtà che proposte, attraverso i propri soci «di realizzare concretamente un sistema di welfare territoriale e aziendale, responsabile e attento ai bisogni delle persone, delle aziende e della comunità», spiegano i membri. Più specificatamente, il sodalizio punta a dare risposte ai cittadini in merito alle sfide sociali del nostro tempo quali lavoro, benessere. Si mira a concretizzare accoglienza in momenti di difficoltà, favorire occasioni di incontro e socializzazione, corsi di promozione culturale e formazione, inclusione sociale. L’Amministrazione comunale aprirà uno sportello all’interno della sede del Comune per dare la possibilità di usufruire del servizio di consulenza a titolo completamente gratuito a tutti coloro che avranno bisogno di sostegno, di supporto e di ascolto.

