Strada del Mare da Pizzo a Tropea, finalmente la Provincia mette mano alla messa in sicurezza

Corrado L’Andolina Presidente della Provincia di Vibo

Il finanziamento regionale complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, ottenuto dalla Provincia di Vibo «servirà a mettere in essere tutti quegli interventi iniziali e più urgenti di messa in sicurezza della Strada statale n. 95» che da Pizzo si snoda, per ben 34 chilometri, fino a Tropea. E’ quanto ci ha fatto sapere il presidente della Provincia Corrado L’Andolina, dopo che lo stesso ente ha incaricato l’impresa “Saf&Partners engineering” srl pdi espletare la verifica della progettazione definitiva. «Dato l’intervento delicato ed urgente, e soprattutto ravvisata l’esigenza di non incorrere in intoppi burocratici o contestazioni che vadano poi ad inficiare l’esecuzione dei lavori – ha spiegato L’Andolina – abbiamo inteso affidare questa procedura di verifica a una ditta esterna, dato l’adeguamento dei prezzi per aggiornamento del prezzario regionale». Questo progetto di «parziale ammodernamento ci consentirà di superare alcune delle maggiori criticità del tratto viario ora sottoposto anche ad intensa attività di pulizia. Qualcosa che, in questi termini, non si verificava da forse quindici anni». [Continua in basso]

Sterpaglie lungo la Sp 522

Sullo stanziamento regionale a disposizione, il presidente della Provincia è stato diretto: «Le somme ottenute non bastano per la completa messa in sicurezza di tutta l’ex Statale n. 522. Quindi, quel che in prima battuta si andrà a fare è, ad esempio, sistemare le parti più critiche dello svincolo della stazione ferroviaria di Vibo Pizzo e sul tratto tra Zambrone e Parghelia». Una rotatoria verrà creata a Zambrone all’altezza della stazione ferroviaria, mentre «il resto dell’investimento sarà destinato al rifacimento del precario manto stradale. Inoltre – ha precisato L’Andolina -, compatibilmente con i risultati che si otterranno dopo questo adeguamento prezzi sul progetto da compiere, speriamo di avere buoni margini di spesa anche per l’installazione di alcuni pali dell’illuminazione pubblica su alcuni tratti completamente bui».

E, principale area d’interesse in tal senso, potrebbe certamente essere il tratto viario che costeggia Parghelia dove gran parte dell’ex Ss n. 522 è sprovvista della rete di pubblica illuminazione. A questo sta lavorando anche l’amministrazione comunale guidata da Antonio Landro e una pubblica illuminazione getterebbe le basi per meglio collegare anche la strada dei villaggi turistici al centro abitato di Parghelia. Lo sviluppo futuro della provinciale n. 95 prevede inoltre anche la creazione di un itinerario ciclo-pedonale, con aree di sosta. Quest’ultima idea progettuale è stata già inserita nei “Contratti istituzionali di sviluppo” della Provincia di Vibo Valentia trasmessi a Invitalia.

Come si presenta il viadotto sulla ex Statale 522

Per questa successiva realizzazione è prevista la creazione di ulteriori rotatorie potenziate lungo il percorso, il rifacimento delle intersezioni stradali da e per Tropea (prima della galleria), con dispositivi di rallentamento e messa in sicurezza dell’arteria. Inoltre, su ben dieci chilometri di tratto stradale sono previsti anche interventi di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale, sostituzioni delle barriere di sicurezza, rifacimento del piano viario con asfalto drenante, messa in sicurezza di alcuni cedimenti insistenti e ad altre opere accessorie di ammodernamento. «L’obiettivo principale da raggiungere – ha infine concluso L’Andolina – è di avere, entro il 2024, un’arteria viaria importante per la nostra fascia costiera completamente messa in sicurezza e fruibile prima della futura stagione estiva. Contiamo, quindi, di lavorare intensamente per non mancare questa meta che ci consentirà di usufruire del giusto biglietto da visita per lo sviluppo turistico del territorio costiero e non solo».

