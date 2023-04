A Comparni consensi per l’annuale edizione della Via Crucis Vivente

Ha suscitato intense emozioni la “Via Crucis vivente” organizzata a Comparni dalla comunità parrocchiale “Maria Santissima Immacolata” guidata dal parroco don Agostino Pugliese. Nell’occasione l’intera frazione di Mileto si è ritrovata letteralmente catapultata indietro nel tempo, coinvolta all’unisono nel far rivivere nel modo più reale possibile i tragici momenti della passione e crocifissione di Cristo. E l’obiettivo, alla fine, è stato perfettamente centrato. Tante le persone provenienti anche da altri comuni del vibonese, che grazie a decine di comparse e di attori volontari, in costume d’epoca, e a una location resa ancora più suggestiva e credibile dalla pioggia insistente, hanno potuto toccare con mano e ripercorrere passo passo le fasi tragiche che oltre duemila anni fa hanno portato alla morte di Gesù il Nazareno sul Golgota. A conti fatti, sono sembrati finalmente lontani i tempi delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19. I numerosi figuranti hanno, nell’occasione, vestito i panni del Cristo, dei sommi sacerdoti, di Pilato, dei soldati romani, di Giuseppe d’Arimatea, delle pie donne, della Vergine Maria, dell’apostolo Giovanni, di Simone di Cirene e dei due ladroni. Diverse le scene evangeliche create, raccontate e rappresentate con grande bravura da organizzatori e attori amatoriali, culminate con la crocifissione sul Calvario e con la successiva morte e deposizione del corpo di Gesù nel sepolcro. Momenti di preghiera, mesto raccoglimento e riflessione, questi ultimi, passaggi fondamentali e propedeutici alla successiva, attesa risurrezione pasquale di domenica prossima, fondamento della fede cristiana.

