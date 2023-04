Uova di Pasqua in dono ai piccoli pazienti dello Jazzolino e agli studenti di Sant’Onofrio

Le festività della Santa Pasqua, che stanno ormai per entrare nel vivo, si preannunciano quest’anno ancora più “dolci” per i bambini delle scuole Primaria e dell’Infanzia di Sant’Onofrio e per i piccoli degenti dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Il tutto grazie alla meritoria iniziativa delle associazioni di volontariato e di promozione socio-culturale “Fermarci Mai”, nella persona del presidente Francesco Defina e “Aps Bubini” che, ancora una volta, hanno voluto dimostrare con un gesto concreto la loro vicinanza e sensibilità verso il mondo dei più piccoli e in particolare di chi soffre. Nella giornata odierna, infatti, diversi volontari delle due realtà associazionistiche hanno provveduto a consegnare materialmente alcune centinaia di uova di cioccolato, riscuotendo il pieno consenso dei giovani destinatari. Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso da Raffaele Vitale, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio e dai sanitari responsabili del nosocomio vibonese.

