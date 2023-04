Caccia all’uovo di Pasqua, a Briatico l’iniziativa pensata per bimbi e ragazzi

Un’iniziativa pensata soprattutto per i bambini e i ragazzi. Un modo divertente per trascorrere un giorno di festa. Sabato 8 aprile, a Briatico si terrà la caccia all’uovo di Pasqua, “Cu cerca trova”. L’appuntamento è stato fortemente voluto dalla Pro loco di Briatico con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un evento simpatico aperto a tutti, con inizio in piazza IV Novembre, dalle ore 9.30. La partecipazione alla caccia all’uovo è gratuita e aperta ai bambini fino ai 13 anni, possibilmente accompagnati da un adulto. Ciascun partecipante dovrà cercare le uova nascoste in alcune zone del paese e riconsegnarle al punto di partenza entro le ore 12.00. Le uova sono numerate da 1 a 80 e al momento della consegna si riceverà un bigliettino con all’interno il numero dell’uovo corrispondente a quello consegnato, valido per l’estrazione finale. Le uova saranno infine inserite in un’urna e si procederà all’estrazione del numero vincente. Ai partecipanti viene richiesto di postare le foto della sua caccia all’uovo sul proprio profilo Facebook o Instagram con il tag @procolobriatico, #prolocobriatico e #cucercatrova. In merito all’iniziativa, il presidente della locale Pro loco, Michele La Piana ha tenuto a precisare: «La partecipazione all’evento è completamente gratuita. L’obiettivo oltre al divertimento per i bambini, è come sempre la promozione del territorio briaticese».

