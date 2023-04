Spilinga, sport all’aperto grazie ad un percorso attrezzato

Il Municipio di Spilinga

Approvato al Comune di Spilinga, per 28.500 euro, il progetto per la realizzazione di un “Percorso attrezzato all’aperto, dotato di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera”. Un’iniziativa premiata dal Dipartimento per lo sport, sulla Terza linea di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “Sport e inclusione sociale”, per la creazione di parchi e percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale. I fondi sono stati messi a disposizione esclusivamente per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per la fornitura e distribuzione di attrezzature sportive e l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera. «Per il Comune di Spilinga – hanno fatto sapere gli amministratori – ora si tratta solo di individuare il sito ritenuto idoneo all’installazione delle attrezzature, nonché compatibile con la destinazione urbanistica e vincolistica dell’area e pienamente accessibile a tutti. Ogni composizione dovrà essere funzionale all’utilizzo da parte di differenti target di persone, dai più giovani agli over 65 incluse le persone disabili. La tipologia di attrezzature che caratterizzano le composizioni dovrà garantire la possibilità di allenamenti cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero, creando percorsi polivalenti».

