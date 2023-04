Affruntata a Vibo Marina: in migliaia nonostante il maltempo – Foto

Ha rischiato, sino all’ultimo, di essere rinviata come già accaduto l’anno precedente ma alla fine, nonostante il tempo minaccioso, il tradizionale rito si è potuto svolgere tra due ali di folla attenta, commossa e infine gioiosa. Le statue del Cristo Risorto, quella della Madonna dal cui capo scende un velo nero che la ricopre fino ai piedi e quella di San Giovanni, portate a spalle da gruppi di giovani, escono al suono della marcia funebre dalla chiesa della Madonna di Pompei e prendono ognuna una direzione diversa. San Giovanni imbocca il corso Michele Bianchi e lo percorre per tre volte avanti e indietro, a passo affrettato e premuroso, come se fosse alla ricerca di qualcuno e scorge alla fine Cristo; di corsa va nel punto in cui è la Madonna e le si piega davanti, quasi a comunicare di aver visto Gesù. Maria, che ignora la risurrezione del Figlio, lo segue non senza incertezze. Nel frattempo anche Gesù si è avviato: l’incontro avviene nella piazzetta antistante il porto, nel punto in cui s’incrociano le tre strade. Maria, alla vista del Figlio, sorpresa e incredula, avanza e indietreggia per tre volte, poi ha un sussulto di gioia e gli va decisamente incontro; a quel punto le si fa cadere il velo dalla testa e Lei appare tutta vestita di azzurro. Esplosione di mortaretti, colombe che s’alzano in volo, la banda intona la marcia trionfale. Il Cristo si colloca fra Maria e San Giovanni ed inizia la processione per far ritorno in chiesa. Subito dopo il cielo, che fino a quel momento si era contenuto, rovescia un grosso acquazzone. Ma per quest’anno l’atteso rito religioso, che attira centinaia di credenti e non, si è potuto svolgere regolarmente e come sempre ha avuto come cornice naturale il mare e il porto della cittadina costiera. Foto Caracciolo Foto Caracciolo Foto Caracciolo Foto Caracciolo Foto Caracciolo

















