Zambrone, il Comune investe in servizi i proventi delle violazioni al Codice della strada

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative che il Comune di Zambrone, in base ai trend dell’ultimo triennio, prevede di incassare quest’anno ammontano a 44mila euro. La metà degli introiti per violazione del Codice della strada sarà ripartita in tre scaglioni per far fronte alle necessità dell’imminente stagione estiva. Per la prima voce in capitolo “Interventi di sostituzione, manutenzione e ammodernamento di segnaletica stradale”, saranno stanziati 5.500 euro per “spese circolazione e segnaletica stradale“.

Stessa cifra sarà destinata al “Fondo lavoro straordinario“, così da garantire il potenziamento delle attività di controllo della circolazione stradale tramite il prolungamento dell’orario di lavoro di unità già inserite nella struttura organizzativa dell’ente, attraverso l’istituzione del turno notturno straordinario. I restanti 11mila euro, invece, per la voce “Servizi di vigilanza del territorio comunale“, saranno la copertura finanziaria per le assunzioni stagionali ed il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni. «Tutto questo – ci ha fatto sapere il sindaco Corrado L’Andolina – , oltre a rispecchiare i programmi dell’amministrazione comunale per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza nella circolazione stradale, servirà a dotare la Polizia municipale dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle proprie funzioni».

