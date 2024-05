Strade dissestate nel Vibonese, la denuncia: «Che fine hanno fatto i lavori sulla ex 522»

«Gli interventi partiranno l’otto aprile per terminare, da cronoprogramma, entro l’estate 2025», così dichiarava qualche settimana fa il presidente della provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina. Impegno disatteso dal momento che sulla strada statale 522 nessun cantiere sembra essere partito. Lo denuncia un “cittadino stanco” così si definisce un nostro lettore che elenca una serie di criticità su un tratto di strada particolarmente frequentato soprattutto dai turisti che da qui a breve affolleranno le località turistiche del Vibonese. L’ex Ss 522 oggi strada provinciale 95, collega infatti i centri costieri da Pizzo a Capo Vaticano, passando per Briatico, Zambrone e Tropea.

«Le ultime piogge hanno logorato ulteriormente il manto stradale soprattutto nei pressi di Vibo Marina, dietro l’ex cementificio e nel tratto Parghelia – Tropea», denuncia il nostro lettore che prosegue: «La stagione estiva è alle porte, se i nostri politici non vogliono fare nulla per i propri cittadini, che almeno facciano qualcosa per i turisti. Che immagine diamo di noi con queste strade? Sembra di stare in una zona di guerra», dice preoccupato.

«È passato un mese da quella promessa – ricorda il nostro lettore – se il cantiere per la messa in sicurezza della strada non riesce a partire, almeno si inizi a tagliare l’erba», suggerisce.

Per l’ammodernamento del tratto di strada, lo ricordiamo, sono stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro. Gli interventi, che sarebbero dovuti partire un mese fa, si dovrebbero concludere nell’estate del 2025.

