Strada del mare fra Joppolo e Coccorino, prolungato sino a maggio il senso unico alternato

Per i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale di competenza della Provincia di Vibo è impegnata l'Anas

L’Anas ha chiesto alla Provincia di Vibo Valentia di prolungare fino al 3 maggio l’attuale istituzione temporanea del senso unico alternato sulla Strada provinciale n. 23 “Nicotera-Joppolo-Coccorino,-Coccorinello-Panaja (valida su circa 500 metri di tratto), «per motivi di incolumità pubblica». Il prolungamento dell’ordinanza, consentirà il completamento dei lavori di messa in sicurezza in atto già dallo scorso 21 febbraio. [Continua in basso]

Lungo la “Strada del mare” fra Joppolo e Coccorino nel mese di novembre 2022 la caduta di qualche piccolo masso, in un tratto la cui manutenzione spetta alla Provincia di Vibo, ha portato alla chiusura totale del transito veicolare. L’importante arteria di collegamento fra il territorio vibonese (Ricadi-Tropea-Nicotera) e quello reggino ha riaperto, con senso unico alternato, dopo circa tre mesi di chiusura, in seguito all’avvenuta «messa in sicurezza del tratto Joppolo-Coccorino» sempre ad opera di Anas.

La Strada del mare riapre a senso unico alternato dopo quasi tre mesi di chiusura