Zambrone, l’amministrazione comunale aumenta il costo dei parcheggi alla Marina

Per la stagione estiva alle porte, l’amministrazione comunale ha inteso rideterminare gli importi relativi della sosta a pagamento nella zona Marina di Zambrone. «Un lieve aumento – ci ha fatto sapere il sindaco Corrado L’Andolina – dovuto alla crescita dell’inflazione e ai costi dell’energia. Due elementi che, così come hanno inciso un po’ su tutto, andranno a ritoccare di appena 0,50 centesimi in più il tariffario stabilito e rimasto invariato da tre anni circa».

Dunque, per l’area definita “Zona 1”, che va dal civico n. 18 di via Del Mare fino all’ingresso del villaggio turistico “Le Muse”, per ogni ora di sosta o frazione di essa il costo stabilito è di 2 euro. Per la “Zona 2” invece, nel tratto di viabilità che si estende dal civico n. 18 di via Del Mare fino all’incrocio di via Martin Luther King, la tariffa oraria o parte di essa sarà di 2,50 euro. Le nuove disposizioni, valide dalle ore 8:00 alle 20:00, saranno in vigore tutti i giorni dal primo giugno fino al 30 settembre. Rimangono esonerati dal pagamento del ticket i portatori di handicap, purché in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dal proprio Comune di residenza. «L’altra novità – ha infine aggiunto il sindaco – riguarda le colonnine a noleggio per consentire il pagamento della sosta. Contiamo di installarne almeno un paio in più così da agevolare le operazioni di acquisto».

