Vibo, ampia partecipazione all’assemblea sindacale promossa da Cisl scuola

Ampia partecipazione per l’assemblea sindacale riservata al personale scuolastico promossa dalla Cisl Scuola Magna Graecia, sede territoriale di Vibo Valentia. L’appuntamento si è tenuto presso un’affollatissima sala della provincia. Dopo i saluti iniziali del segretario generale Alfredo Silipo e quelli del responsabile territoriale Renato Policaro, si è passati a discutere del delicato problema del sistema previdenziale ed assistenziale previsto per il personale scolastico. [Continua in basso]

Il segretario generale della Cisl Scuola Calabria, Raffaele Vitale ha dettagliatamente elencato le situazioni che riguardano la creazione del proprio “fascicolo personale previdenziale”, attraverso tutte le forme di riscatto, computo e ricongiunzione che determinano la futura quota base per il calcolo della pensione. Subito dopo è intervenuta la segretaria generale della Cisl Scuola Piemonte nonché vicepresidente del Fondo Espero (fondo di previdenza complementare) Mariagrazia Penna che ha spiegato, attraverso l’aiuto di numerose slides, le modalità e i vantaggi dell’adesione al fondo e ha chiarito tutti i dubbi che sono emersi nel corso del successivo dibattito. L’occasione è servita anche per dare informazioni sul recente ccnl parte economica, sul dimensionamento scolastico, sugli scatti stipendiali e sull’autonomia differenziata.

