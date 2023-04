Filadelfia, i bimbi imparano l’arte del pane con i laboratori dell’associazione Angra

Gli alunni delle scuole primaria e secondaria impegnati nelle attività didattiche proposte dal sodalizio, che li guida in un viaggio fatto di profumi e genuinità

Mani in pasta e la soddisfazione di creare, partendo da pochissimi ingredienti, una calda e profumata pagnotta di pane. È l’esperienza che potranno vivere bambini e ragazzi della scuole primaria e secondaria a Filadelfia, grazie al laboratorio didattico “Dal grano al pane” avviato dall’associazione storico-culturale “Angra”.

«I partecipanti – fa sapere la presidente del sodalizio, Manuela Costa – potranno fare esperienza sulle modalità e peculiarità di una produzione millenaria che ha conferito al pane locale genuinità, gusto, qualità della materia prima e profumi unici. Il laboratorio didattico è strutturato in due fasi: la prima prende avvio dalla visita guidata al museo del casale dell’associazione, ubicato in località “Nucarelli”, qui verranno anche illustrati i contesti paesaggistici e gli strumenti produttivi del passato: ad esempio le varie tipologie di mulini ad acqua calabrese, la struttura dei forni tradizionali e la panificazione. Nella seconda fase si svolgerà l’attività laboratoriale con la produzione del pane tradizionale». Nei giorni scorsi hanno partecipato al laboratorio le classi quinte della scuola primaria di Filadelfia.

