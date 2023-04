Serra, lavori di restauro per il Monumento ai Caduti

Con un finanziamento di poco più di 40mila euro, intercettato e ottenuto nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2014 – 2020, sarà restaurato il Monumento ai Caduti situato in piazza Azaria Tedeschi a Serra San Bruno. Il monumento è nella piazza dedicata al maggiore Azaria Tedeschi Medaglia d’Oro al Valor Militare, nato a Serra San Bruno il 30 gennaio 1887 e morto in combattimento sulla Bainsizza il 25 ottobre 1917. Composto da cinque parti, dall’alto verso il basso un soldato in bronzo con elmo e dorso nudo di circa 1,70 mt poggia il ginocchio sinistro su una rupe e innalza col braccio sinistro una fiamma. E’ poggiato su un capitello alto circa 1,50 mt in pietra grigia e lastre di marmo bianco su ognuno dei quattro lati. Segue una base cuboidale con cornice lavorata in pietra e sul lato fronte e retro un rilievo di quattro cerchi alternati a cartucce mentre sui rimanenti lati stesso rilievo ma con un cerchio e due cartucce in meno. Il tutto poggia su una base a gradone ad estensione superiore trapezoidale. L’intervento di recupero e valorizzazione dell’importante monumento è a firma del progettista e direttore dei lavori Pasquale Rachiele, del responsabile della sicurezza Matteo Rullo e del restauratore Antonio Adduci. Gli interventi riguardano lo smontaggio della statua, la rimozione dei corpi illuminanti e la messa in sicurezza dei collegamenti elettrici. Saranno rimossi i prodotti coerenti mediante l’uso di spazzole e soluzioni di acqua e tensoattivo, le parti in bronzo saranno ripulite e verranno applicati protettivi a base di cera microcristallina. Dopo il trattamento del basamento granitico e delle lapidi, sarà scelto il prodotto per la protezione delle parti lapidee e l’eventuale applicazione si prodotti antigraffiti. Prima della messa in sede della statua sopra il basamento, sarà sostituito il supporto in ferro con uno in acciaio inossidabile. Saranno infine ripulite le ringhiere con la rimozione di ossidi, riorganizzata la fascia verde che circonda il basamento e posto un nuovo sistema di illuminazione artistica a led.

LEGGI ANCHE: Serra punta a svoltare con la raccolta differenziata: ecopunti e ispezioni a tappeto