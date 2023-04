Serra punta a svoltare con la raccolta differenziata: ecopunti e ispezioni a tappeto

La gestione dei rifiuti è affare dei Comuni che la disciplinano con propri regolamenti e nell’ambito della cornice normativa fissata dalla legge nazionale tra cui quella sui poteri sanzionatori dei pubblici ufficiali, la responsabilità dei trasgressori e, naturalmente, la possibilità di fare ricorso. Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha avviato dei controlli sul rispetto della raccolta differenziata, verifiche di cui si occupano gli agenti della polizia municipale delegati a fare ispezioni e per l’effetto comminare le eventuali sanzioni. Controlli a campioni e generalizzati, dunque, nella città della Certosa dove, a seguito di qualche piccola “inosservanza”, da parte di qualche cittadino rispetto al sistema di raccolta differenziata predisposto dall’ente locale, si è deciso di verificare il corretto conferimento dei rifiuti, in particolare nella zona di via Aldo Moro. [Continua in basso]

“Differenziare significa rispettare l’ambiente e preservare il futuro del nostro territorio”, ha affermato il primo cittadino di Serra San Bruno, Alfredo Barillari il quale, proprio nei giorni scorsi, aveva dato comunicazione ai cittadini della distribuzione di nuovi bidoncini per la raccolta differenziata. “Un passo in avanti del sistema di raccolta che ci permetterà di differenziare meglio ed essere premiati con ecopunti da spendere online o nei negozi convenzionati dove basterà presentarsi presso l’ex mercato coperto con il codice fiscale dell’utenza Tari per abbinare i propri mastelli all’utenza di riferimento”. Più controlli diffusi su tutto il territorio comunale, insomma, per verificare che lo smaltimento differenziato dei rifiuti avvenga, da parte di tutti gli utenti, con le corrette modalità.

