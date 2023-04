Altarino del padre del sindaco in fiamme: dura condanna dal gruppo “Per Jonadi”

All’indomani della scoperta dell’incendio che ha distrutto “l’altarino” realizzato sulla spiaggia di Punta Safò in ricordo del papà del sindaco Fabio Signoretta, deceduto nel 2003 cadendo con il deltaplano, arriva la forte e determinata condanna da parte degli esponenti del gruppo politico “Per Jonadi” nei confronti del «vile gesto» che ha coinvolto il primo cittadino e la sua famiglia. «A loro – affermano al riguardo – va la più sincera e sentita vicinanza dell’intero gruppo di maggioranza. L’azione compiuta ha suscitato sgomento e disappunto nell’intera comunità Jonadese. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine con l’auspicio che simili atti non debbano ripetersi più». L’altarino in ricordo di Saverio Signoretta era situato nel punto dove l’allora 43enne era caduto con il deltaplano. Ad accorgersi nella giornata del 25 aprile dell’accaduto sono stati la madre ed il fratello del sindaco di Ionadi, recatisi sul posto per sostare in preghiera e portare un fiore al proprio congiunto. Da lì è scattata la denuncia che ha portato i carabinieri di Briatico e Filandari ad avviare le indagini del caso per meglio chiarire la dinamica e le cause che hanno provocato l’incendio (circoscritto solo all’altarino) e, soprattutto, per capire se il brutto episodio possa avere a che fare con l’attività propria del 26enne sindaco di Ionadi.

