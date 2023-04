In fiamme altarino a Briatico nel punto dove è morto il padre del sindaco di Ionadi

Un incendio sulla cui natura sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Briatico, ha interessato “l’altarino” sulla spiaggia di Safò nel punto dove nel 2003 è deceduto all’età di 43 anni – cadendo con il deltaplano – Saverio Signoretta, padre dell’attuale sindaco di Ionadi Fabio Signoretta. Ad accorgersi ieri dell’accaduto – l’incendio è circoscritto all’altarino – sono stati la madre ed il fratello del sindaco che nella giornata del 25 Aprile si erano recati sul posto per portare un fiore a Saverio Signoretta. Scattata la denuncia, i carabinieri di Briatico e Filandari hanno avviato le indagini del caso per meglio chiarire l’accaduto e, soprattutto, per capire se lo stesso possa essere in qualche modo collegato all’attività del sindaco Fabio Signoretta.

LEGGI ANCHE: Mileto, si ustiona in casa con la benzina. Grave un 49enne trasferito in elisoccorso a Catanzaro – Video

Incidente stradale a Joppolo, deceduto un giovane trentenne