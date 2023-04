Nel Vibonese raccolta firme per referendum “Ripudia la guerra”

L'iniziativa è promossa da un comitato nazionale contro l’invio delle armi in Ucraina e in qualsiasi Paese in conflitto. Nella provincia di Vibo l’impegno è della sezione di Ancora Italia Democratica Popolare “Durante Alighieri”

A partire da oggi, sabato 29, inizia la raccolta firme per il referendum popolare “Ripudia la guerra” contro l’invio delle armi in Ucraina, promosso da un comitato a livello nazionale su iniziativa di Enzo Pennetta. La nuova sezione di Ancora Italia Sovrana e Popolare che si è costituita di recente a Vibo e intitolata “Durante Alighieri”, si è attivata per la raccolta. Il direttivo è composto da Giovanni Colacresi (presidente), Giorgio

Criscuolo (vicepresidente) e Kita Tassone (segretaria). Il fondamentale principio che ha spinto i promotori è il dettato dell’art.11 della Costituzione, come hanno spiegato i componenti: “È il dettato dell’art. 11 della

Costituzione ed è anche il nome del Comitato da noi costituito, guidato dal professore Enzo Pennetta, per promuovere il Referendum contro la guerra e contro l’invio di armi ai Paesi coinvolti in conflitti”. [Continua in basso]

Il comitato

“Ancora Italia Sovrana e Popolare il cui presidente è l’ex senatrice Bianca Laura Granato e il segretario Francesco Toscano (entrambi calabresi), – spiegano gli organizzatori – hanno aderito all’invito del comitato. Diverse le date previste sul territorio del Vibonese da sabato 29 aprile e per tutto il mese di maggio. Nella città capoluogo, Corso Vittorio Emanuele (angolo Piazza Luigi Razza) i banchetti sono programmati anche l’1 maggio, sempre dalle ore 10 alle 13 e il 5 maggio dalle ore 17 alle ore 20. A Vibo Marina, a partire dal 29 aprile, dalle ore 17 alle 20 sul Lungomare Cristoforo Colombo, il 7 maggio (ore 10-12.30; 17-21) e il 14 maggio dalle ore 9 alle 12 di fronte alla Chiesa Maria delle Grazie e dalle 17 alle 21 sul Lungomare Cristoforo Colombo. Nel comune di Pizzo i banchetti sono previsti l’11 maggio (dalle 9 alle 13) in Via Nazionale (altezza rifornimento della Esso) e il 21 maggio (domenica) Piazza della Repubblica (Spuntuni) dalle 17 alle 21. Nel comune di Tropea il 12 e il 16 maggio dalle ore 17 alle 21 (piazza Vittorio Veneto). Infine a Serra San Bruno il 18 maggio dalle ore 9 alle 13 (zona mercato Via Antonio Gramsci). Per gli altri comuni il calendario dei banchetti sarà predisposto nei prossimi giorni. Si può anche firmare direttamente nell’ufficio elettorale del Comune di Vibo Valentia”.

