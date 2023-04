Primo maggio, il vescovo celebrerà la festa dei lavoratori allo stabilimento Baker Hughes

Il Vescovo Mons. Attilio Nostro

La ricorrenza del primo maggio viene considerata e festeggiata a livello civile come la festa del lavoro. A livello religioso, la chiesa ricorda San Giuseppe lavoratore nella sua veste di falegname, a testimonianza del fatto che anche il lavoro umile può rendere l’uomo partecipe del disegno divino della salvezza. I lavoratori cristiani lo celebrano, pertanto, come loro Patrono. La festa di San Giuseppe artigiano venne istituita ufficialmente da papa Pio XII per il primo maggio del 1955 per aiutare i lavoratori a non perdere il senso cristiano del lavoro. Per il 1° Maggio 2023 la comunità dei lavoratori del Nuovo Pignone ha invitato il vescovo della diocesi di Mileto-Tropea-Nicotera, monsignor Attilio Nostro, a presiedere una solenne concelebrazione eucaristica che si terrà nel piazzale esterno dello stabilimento Baker-Hughes (Nuovo Pignone) di Bivona. Il programma prevede, per le ore 10.00, la processione della statua di San Giuseppe lavoratore dalla chiesa di Bivona fino allo stabilimento industriale Nuovo Pignone, dove allo ore 11.00 avverrà la celebrazione presieduta dal Vescovo. In caso di avverse condizioni meteorologiche, la celebrazione si terrà nella chiesa di Bivona.

LEGGI ANCHE: A Mileto vescovo e imprenditori insieme per il Sinodo di Confindustria

Vibo, si è spento a 90 anni il sacerdote salesiano don Carlo Borgetti