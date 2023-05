Vibo Marina, la scuola celebra la “Giornata del mare”

Alla banchina Fiume del porto di Vibo Marina, domani mattina venerdì 5 maggio 2023 con inizio ore 9, si

terrà la “Giornata del mare” che coinvolgerà i ragazzi delle scuole e diverse istituzioni. L’evento è organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina in collaborazione con Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Autorità portuale, Pro Loco, Circolo velico, Marina Carmelo, Gruppo ormeggiatori, pescatori e associazioni del territorio. “La “Giornata del Mare” – rinviata dall’11 aprile, fanno sapere gli organizzatori – vuol essere un momento sociale e culturale nell’ambito di un progetto interdisciplinare della scuola; ha lo scopo di contribuire all’educazione dei ragazzi nella scoperta e conoscenza di un prezioso bene comune chiamato “mare”; un momento formativo necessario ancor più se si ha la fortuna di vivere in una realtà come Vibo Marina che nel mare e nel porto trova linfa ed identità.

E’ importante imparare ad essere “cittadini attivi di una Comunità”, ma anche “cittadini del Mare” con cui

si vive accanto; una risorsa culturale, ambientale, economica notevole da tutelare e valorizzare al meglio,

da cui può dipendere lo sviluppo sostenibile e lungimirante di un territorio e di un’intera regione. Il mare è vita, economia e lavoro, benessere e svago, un legame personale ma anche un ponte che unisce diverse culture. Vibo Marina, in una devozione quotidiana, nel mare legge la sua lunga storia e nel mare guarda ancora per un futuro migliore”.

