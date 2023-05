Sicurezza stradale, a Pannaconi dossi in asfalto per limitare la velocità

Con delibera, la giunta guidata dal sindaco di Cessaniti Francesco Mazzeo, ha approvato il progetto preliminare e computo di spesa per la realizzazione dei dossi stradali nella frazione Pannaconi. Nell’atto si evidenzia la necessità «di migliorare la sicurezza stradale e pedonale in alcune strade del centro abitato della frazione dove per la conformità della stradale e la disattenzione di alcuni automobilisti si raggiungono velocità elevate». Da qui, la compagine amministrativa ha ritenuto opportuno di provvedere alla realizzazione «di alcuni dossi stradali in asfalto sulle vie Calvario, Ghandi, San Francesco, Verga, Sostina, al fine di mitigare la velocità in transito dei veicoli e garantire maggiore sicurezza all’utenza in transito». L’intervento, si evidenzia infine, troverà copertura per la somma di 459 euro dai fondi di Bilancio. Con la delibera, la giunta ha infine conferito incarico al responsabile del settore tecnico affinché predisponga tutti gli atti necessari.

