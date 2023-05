Tropea, tutto pronto per il dibattito sulle fragilità dell’Isola e della rupe

Il geologo dell’Unical Fabio Ietto

“Facciamo presto, prima che sia troppo tardi” è il motto scelto dal gruppo consiliare “Rinascita per Tropea” in occasione dell’incontro-dibattito che si terrà oggi, domenica 7 maggio, con il geologo Fabio Ietto dell’Unical per parlare della fragilità dello scoglio dell’Isola (recentemente in parte crollato) e della rupe. “L’Isola e la rupe. Condizioni di rischio e salvaguardia del bene paesaggistico”, questo il titolo dell’evento previsto alle ore 18,30 nei locali dell’ex Pretura di Tropea promosso anche dal consigliere comunale di minoranza Antonio Piserà. In merito all’incontro, il docente associato del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria ci ha anticipato che il suo intervento «non ha nulla a che fare con la strumentalizzazione politica, ma sarà un focus sullo stato attuale di salute dell’arenile, dove si rischia di perdere tutta la parte del tunnel lato spiaggia, il quale necessita di un’accurata pulizia per poter sondare la rupe in maniera adeguata e rendersi conto di come stiano effettivamente le cose». [Continua in basso]

Grotta sottostante lo scoglio dell’Isola (foto settembre 2022)

L’appuntamento molto atteso sarà, promette lo stesso geologo, «ricco di sorprese interessanti, dal materiale in mio possesso come le relazioni scientifiche compiute sull’evoluzione naturale dei fatti, al progetto originale d’intervento di riprofilazione e salvaguardia dello scoglio avviato a suo tempo e mai più concluso per mancanza di fondi, fino alle numerose segnalazioni da me inviate al Comune nel corso del tempo per segnalare l’alta probabilità di rischio di crolli in sito e altre situazioni di potenziale pericolo che riguardano altre aree di Tropea come il porto o la zona “Roccette”». Per il geologo napoletano, profondo conoscitore delle fragilità de territorio tropeano e grande ammiratore della città di Tropea, «bisognerà stare molto attenti alla scelta di cosa si andrà a fare. Mi piacerebbe poter dare un contributo incisivo. Mi auguro quindi che possa prendere parte all’incontro il sindaco, al quale vorrei offrire solamente la mia conoscenza scientifica per affrontare, magari insieme al coinvolgimento dell’Unical quale massima voce in capitolo, ulteriori studi prima d’intervenire».

