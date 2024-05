Comunali a Soriano: candidata senza cittadinanza, il Tar conferma l’esclusione

Resta esclusa dalla competizione per le prossime elezioni comunali di Soriano Calabro la candidata della lista “Città del Sole”, Jenica Chirila, di nazionalità rumena. La prima sezione del Tar di Catanzaro ha infatti rigettato il suo ricorso – presentato attraverso gli avvocati Marcello Scarmato e Nazzareno Latassa – finalizzato ad ottenere l’annullamento del verbale della Commissione elettorale circondariale di Vibo Valentia contenente la sua esclusione in conseguenza del fatto che non ha prodotto l’attestato di data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità dello Stato membro di origine, dal quale risulta che la medesima non è decaduta dal diritto di eleggibilità, oppure la dichiarazione sostitutiva all’attestato. La domanda di annullamento – e quindi di riammissione alla competizione elettorale – è stata ritenuta dal Tar “manifestamente infondata” in quanto dal verbale della Commissione elettorale dell’11 maggio scorso, nonché dall’attestazione del segretario comunale dei documenti prodotti in fase di presentazione della lista “Città del Sole”, risulta la mancata allegazione ad opera della ricorrente della dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo dello Stato d’origine, nonché l’attestato di data non anteriore a tre mesi, rilasciato dallo Stato della Romania dal quale deve risultare che la medesima non è decaduta dal diritto di eleggibilità. I giudici amministrativi fanno inoltre notare in sentenza che “l’autocertificazione prodotta da Jenica Chirila reca la data del 14 maggio 2024, successiva pertanto al termine ultimo previsto per la presentazione delle liste fissato al 10 maggio 2024”. La lista con candidato a sindaco Francesco Bartone correrà, dunque, alle prossime elezioni comunali con un candidato in meno.

