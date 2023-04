Tropea, crolla costone dell’isola: grossi massi in spiaggia, verifiche in corso – LIVE

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Saverio Caracciolo



Un importante crollo ha interessato questa mattina l’isola di Tropea, su cui sorge il santuario di Santa Maria. Intorno alle sette e mezzo, parte del costone lato mare si è staccato e massi di grosse dimensioni sono finiti sulla spiaggia. Sul posto si sono portati gli uomini della Capitaneria di porto, i carabinieri e i vigili del fuoco. Si è al lavoro per verificare le condizioni del costone. «Ho sentito come un’esplosione, ho guardato verso il mare e ho visto il costone franare», riferisce un residente che è stato testimone in diretta del crollo. In un primo momento si è avuto il timore che sotto la frana si trovassero delle persone, in considerazione del fatto che quel tratto di spiaggia è meta di passeggiate fin dalle prime ore del mattino. Le immagini della videosorveglianza di un vicino locale, che hanno ripreso il momento del crollo, sembrano però fortunatamente escludere il coinvolgimento di eventuali passanti. [In basso un altro video]

IN AGGIORNAMENTO