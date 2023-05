Nicotera, passi in avanti per la riqualificazione del campo di calcio comunale

Nuovi passi in avanti a Nicotera verso il completamento e la riqualificazione del campo di calcio “Ciccio Lapa”. Con una determina firmata dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Claudio Corigliano, si è disposto infatti di procedere con l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta, in modalità telematica attraverso il Portale appalti della Provincia di Vibo Valentia. L’importo posto a base di gara ammonta complessivamente a 755.663,33 euro. Il tutto è reso possibile grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr. [Continua in basso]

A inizio giugno dello scorso anno, infatti, il Comune di Nicotera presentò domanda per avvalersi delle risorse relative alla componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1 – Linea di intervento 1.1.1. Scopo dell’amministrazione era quello di «porre in essere azioni finalizzate a potenziare l’offerta di servizi sportivi per la cittadinanza e diversificare la stessa in favore di quelle fasce d’età meno incluse, come i giovani, mediante la presentazione della proposta progettuale: “Completamento e riqualificazione del campo di calcio “Ciccio Lapa”». Il progetto è risultato poi, a dicembre, tra quelli ammessi a finanziamento. In particolare, a Nicotera sono stati assegnati 993.660,32 euro.

Di questi, 237.996,99 sono stati destinati alle spese di progettazione, Iva sui lavori e spese per la pubblicazione del bando di gara. I restanti 755mila come detto serviranno per i lavori veri e propri. Per rientrare nei tempi dettati dal Pnrr, l’appalto deve essere aggiudicato entro il prossimo 31 maggio. Nel progetto presentato dall’amministrazione comunale, tra gli interventi previsti vi sono la realizzazione dell’erba sintetica per il campo da gioco, di un campo di calcio a 5 e di un parco giochi per diversamente abili.

LEGGI ANCHE: Guardia medica chiusa per tre giorni a Nicotera: il sindaco presenta un’altra denuncia

Nicotera punta sul Magliocco canino: un gruppo di lavoro per la sua valorizzazione